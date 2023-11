Gouvernement : pas de hausse des prix de l’eau et de l’électricité en vue (PHOTO)

Par LeSiteinfo avec MAP

Le gouvernement a décidé de ne pas augmenter le prix de l’eau et de l’électricité, selon ce qu’a révélé Mohamed Ghayate, chef du Rassemblement national des indépendants, à la Chambre des représentants.

Ghayate a expliqué, dans un message sur sa page Facebook, que cette décision est intervenue ce jeudi par consensus entre la majorité de la Chambre des représentants et le gouvernement dans une réunion qui a réuni les chefs des équipes de la majorité parlementaire, le ministre de l’Économie et des Finances, et Faouzi Lekjaa.

Il a également été décidé lors de cette réunion, selon Ghayath, de réduire le taux de taxe sur la valeur ajoutée sur les transports urbains (bus et tramways de transport urbain) et le transport de marchandises de 14 à 10 pour cent. Le chef du Rassemblement national des libéraux a ajouté : « Toutes ces décisions confirment l’aspect social qui caractérise le travail de la majorité parlementaire et le gouvernement ».