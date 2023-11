Une nouvelle version du salon de l’auto au Maroc ? Allal Benjelloun répond (VIDEO)

L’INVITÉ DES ÉCO. Dynamique du marché automobile, rôle croissant de la technologie électrique, croissance du segment des véhicules d’occasion… sont autant de sujets sur lesquels s’est attardé Allal Benjelloun, DG de la CAC, dans l’entretien qu’il a accordé aux ECO. Y aura-t-il une nouvelle version du salon de l’auto au Maroc ?

Le salon traditionnel était principalement un événement d’exposition et de vente, où les marques présentaient de nouveaux modèles et réalisaient des ventes importantes pendant une courte période. «Cependant, il est devenu évident que les ventes totales ne variaient pas de manière significative d’une année de salon à l’autre. De plus, l’expérience client pendant ces salons pouvait parfois être compromise en raison de la surcharge de travail pour les équipes de vente et de livraison», déplore Allal Benjelloun, DG de CAC.

La pertinence du format traditionnel des salons est, d’ailleurs, remise en question, mais pas au Maroc. En Europe, les salons représentent des coûts considérables. «Par conséquent, au sein de l’AIVAM, nous avons pris la décision d’organiser des salons thématiques, tels que la mobilité verte, la durabilité, les véhicules utilitaires et les véhicules d’occasion. Étant donné notre rôle pédagogique et de vulgarisation, nous allons nous orienter vers cette approche».