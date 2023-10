Les Marocains surpris par un changement d’heure

Dimanche, les Marocains ont été surpris par un changement automatique de l’heure, avec un retour à l’heure GMT.

En effet, l’heure a reculé d’une heure sur les smartphones, passant ainsi à l’horaire d’hiver, ce qui a créé une véritable confusion chez de nombreuses personnes.

Sur la Toile, le changement automatique d’heure a été le sujet d’actualité de la journée. «Quelle heure est-il ?», peut-on lire dans plusieurs commentaires, postés par des internautes surpris.

Un aspect technique serait à l’origine de ce cafouillage. Les téléphones portables et autres appareils électroniques changent d’heure automatiquement lorsque l’option prévue à cet effet est activée. Ils se connectent ainsi à une base de données appelée tz database(Time Zone Database). Celle-ci contient toutes sortes d’informations sur les fuseaux horaires et changement d’heures à travers le monde, et est régulièrement actualisée par des contributeurs.

Sauf que depuis la décision de maintenir l’heure d’été au Maroc, la base de données ne semble toujours pas avoir été actualisée. Le passage à l’heure d’hiver était programmé au Maroc pour le dernier dimanche d’octobre.

H.M.