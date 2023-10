Rumeurs sur les réseaux sociaux : Latifa Raafat envisage de porter plainte (VIDEO)

De graves rumeurs sur la santé de la chanteuse marocaine Latifa Raafat circulent sur le net. Via son compte officiel Instagram, Latifa Raafat a démenti les rumeurs sur son état de santé jugé et annonce qu’elle ne restera pas les bras croisés face à ce genre de comportements malveillants.

« S’il vous plaït, veuillez d’abord écouter cet enregistrement audio, concernant ces rumeurs fallacieuses, et seulement après écrivez vos commentaires. Hasbi Allah wa ni’ma al wakil (Allah me suffit et Il est Le meilleur Garant) », a écrit Latifa Raafat sur son compte Instagram.

La chanteuse affirme dans l’enregistrement audio qu’elle est en bonne santé et qu’elle vient de terminer l’enregistrement d’une parution sur la chaîne nationale Al Oula. Elle indique que le lendemain de cette rumeur, elle a reçu un nombre impressionnant d’appels, du Maroc et de l’étranger, mais aussi des visites chez elle de la part de ses proches et amis, désirant tous avoir de ses nouvelles et se rassurer sur son état de santé.