Apparition d’un trou géant dans la région d’El Jadida : un expert explique (VIDEO)

Abdderrahmane Haradji, professeur des risques géologiques et géomorphologiques, à l’Université Mohammed Premier de la ville d’Oujda, a révélé de nouvelles données et informations concernant ce phénomène mystérieux apparu dans les environs d’El Jadida qui a suscité effroi, panique et crainte des citoyens.

Ainsi, dans une déclaration à Le Site info, le professeur universitaire a expliqué que ce phénomène qu’a connu la province d’El Jadida, consistant en l’apparition soudaine d’un trou géant, aux environs de Had Oulad Frej, est considéré comme un phénomène exceptionnel, mais que plusieurs autres pays ont connu, dont la Belgique, par exemple.

De même que notre interlocuteur a souligné que plusieurs facteurs, tantôt lents, tantôt rapides, contribuent à la création de tels phénomènes naturels, dont la profondeur peut atteindre des dizaines de mètres, voire parfois des centaines de mètres.

Il s’agit là d’une sorte d’éclipse locale à la surface de la Terre, ayant lieu dans les compartiments rocheux susceptibles d’être dispersables et qui, en général, sont constitués de roches sédimentaires carbonatées (contenant de la dolomite) ou de roches salines, a précisé Pr Haradji.

Larbi Alaoui