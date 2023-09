Le séisme aura t-il un impact sur la croissance ? Jouahri répond

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Wali de Bank Al-Maghrib (BAM), Abdellatif Jouahri, a estimé, mardi à Rabat, qu’il est encore tôt de se prononcer sur l’impact réel du séisme d’Al Haouz sur l’économie nationale.

« Il est encore tôt pour se prononcer. Une analyse approfondie est en cours de réalisation pour mesurer l’incidence du séisme sur différents secteurs d’activité », a-t-il dit lors d’un point de presse tenu à l’issue de la troisième réunion trimestrielle du Conseil de BAM au titre de l’année 2023.

Selon lui, l’impact sur la croissance, le budget et la balance des paiements ne peut pas être évalué maintenant, soulignant l’importance de prendre le recul nécessaire pour pouvoir identifier la composante de financement la mieux adaptée.

À cette occasion, M. Jouahri a réitéré l’engagement de la Banque centrale à soutenir l’effort du gouvernement et à apporter sa contribution pour soutenir les secteurs de l’économie qui pâtiront des effets du séisme.

Parallèlement, le Wali de BAM a évoqué la situation post-séisme, indiquant que les expériences des autres pays qui ont été frappés par des catastrophes naturelles ont fait preuve d’une reprise de leur activité économique, via le lancement de certains secteurs tels que les bâtiments et travaux publics (BTP) et le tourisme.