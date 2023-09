Dislog Group lève 34,5 millions d’euros auprès de la BERD

Nouvelle levée de fonds de Dislog Group auprès de la Banque Européenne de la reconstruction et du développement (BERD). L’organisme maintient sa confiance dans l’un des principaux fabricants et distributeurs de divers biens de consommation en lui accordant un prêt de 380 millions de DH (l’équivalent 34,5 millions d’euros).

Accordée en deux tranches, cette facilité va ainsi permettre à Dislog Group de procéder au closing du rachat de Steripharma, un fabricant pharmaceutique qui propose des médicaments génériques spécialisés à des prix abordables pour remplacer les produits originaux coûteux dans le traitement de maladies potentiellement mortelles, pour 270 MDH.

Le montant restant (10 millions d’euros) servira à la construction d’une nouvelle usine ainsi que d’une plateforme logistique certifiés green ainsi que l’installation de panneaux photovoltaïques (PV). Cette tranche sera appuyée par une garantie de l’Union européenne (UE) à travers son Fonds européen pour le développement durable (FEDD).

A travers ce financement, Dislog entend se développer davantage dans l’industrie pharmaceutique et «capter une valeur ajoutée plus élevée dans les chaînes d’approvisionnement au Maroc». Le rachat de Steripharma va ainsi compléter la «compétence établie de Dislog pour atteindre un vaste réseau de petits points de distribution et contribuera à augmenter les bénéfices de ses canaux de distribution et chaînes logistiques existants».

Outre le financement, le groupe profitera d’un projet d’assistance technique financé par l’UE à travers le programme FEDD visant à améliorer ses politiques de ressources humaines en mettant en œuvre un diagnostic et un plan d’action dédiés au genre. A noter que le projet aidera Dislog à promouvoir l’égalité des sexes et la progression de carrière des travailleuses, ainsi que les politiques liées à la garde d’enfants et à la prévention de la violence et du harcèlement basés sur le genre.

À cela s’ajoute, la subvention du programme FINTECC, qui aide les entreprises des économies participantes de la BERD à mettre en œuvre des technologies climatiques innovantes. Le programme s’inscrit dans le cadre de l’approche de transition vers une économie verte de la BERD et est financé par celle-ci et est soutenu par le Fonds pour l’environnement mondial et l’Union européenne.

Dislog est l’un des principaux distributeurs de biens de consommation à rotation rapide, couvrant plus de 70 000 détaillants à travers le pays. Créée en 2005, l’entreprise a diversifié ses activités vers la production industrielle de produits agroalimentaires, d’hygiène et pharmaceutique.