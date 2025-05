Dislog vise un milliard de dollars de chiffre d’affaires en 2030 (VIDEO)

Le groupe Dislog a pour objectif d’atteindre un milliard de dollars de chiffre d’affaires en 2030, réalisant des performances exceptionnelles grâce à un déploiement stratégique sur quatre continents.

Selon le site Asharq Business, Dislog est aujourd’hui présent au Maroc ainsi que dans huit pays européens, notamment à travers l’acquisition de l’entreprise française Couleur de France, spécialisée dans la transformation de fruits et légumes, de la société Taste Distribution, active dans la distribution de produits alimentaires en France, ainsi que de Chef Sam, une entreprise espagnole qui distribue plusieurs marques alimentaires dans huit pays d’Europe.

Dans un entretien accordé à Asharq, Moncef Belkhayat, fondateur et président du groupe, explique que la stratégie de réussite de Dislog repose sur une combinaison de croissance organique et d’acquisitions : « Nous réalisons entre cinq et six acquisitions par an, ce qui nous permet de garantir une croissance continue de nos revenus », a-t-il déclaré.

Belkhayat a également souligné que Dislog envisage de s’étendre vers l’Asie et l’Amérique du Nord d’ici la fin de la décennie, tout en concentrant actuellement ses efforts sur le développement de ses activités dans le secteur des dispositifs médicaux en Afrique et au Moyen-Orient. Le groupe a ainsi racheté huit entreprises en 2024, et prévoit six nouvelles acquisitions cette année.

Pour financer cette stratégie d’expansion, Dislog s’appuie sur des levées de fonds auprès d’institutions financières internationales. La plus récente a été conclue avec la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) pour un montant de 25 millions de dollars.

Toujours selon Belkhayat, Dislog s’apprête à finaliser la plus importante cession de part de son capital à ce jour, au profit de la société d’investissement Mediterrania Capital Partners et du Fonds de dépôt et de gestion (CDG), pour un montant de 54 millions de dollars.

Cette opération vise à soutenir la croissance de sa filiale Dislog Medical Devices, qui a récemment acquis quatre entreprises et prévoit d’entrer prochainement sur les marchés tunisien et émirati.

En outre, le président du groupe a révélé que Dislog envisage une entrée en bourse afin de soutenir ses projets d’expansion.

« L’introduction en bourse d’une de nos entreprises est à l’étude depuis un moment. À vrai dire, nous visons l’introduction de quatre sociétés du groupe dans les trois prochaines années, car ce levier nous permettrait d’obtenir des financements à moindre coût par rapport aux prêts bancaires ou à la cession de parts à des fonds d’investissement », a-t-il affirmé.

Revenant sur le parcours du groupe, Moncef Belkhayat qualifie l’aventure Dislog de « rêve marocain réalisé », débutée en 2005 avec un financement initial de 150 000 dollars. Aujourd’hui, l’entreprise figure parmi les vingt plus grandes sociétés privées du Royaume.

Il a également souligné que Dislog est l’une des rares entreprises marocaines à avoir procédé à un aussi grand nombre d’ouvertures de capital (14 opérations depuis 2007). Une démarche encore peu fréquente dans un paysage économique dominé par des entreprises familiales traditionnellement réticentes à l’ouverture aux fonds d’investissement.