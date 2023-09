Le ministère fait le point après une vidéo prise à l’internat Ben Youssef de Marrakech

Par LeSiteinfo avec MAP

Le ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports a annoncé jeudi la mise en place de mesures urgentes au niveau de l’internat du lycée qualifiant Ben Youssef de l’enseignement originel à Marrakech.

Ces mesures incluent la rénovation de l’internat et la réduction du nombre des élèves résidents, le changement du prestataire chargé du service de restauration et le renforcement de la présence et du champ d’intervention des cadres chargés du soutien social et psychologique au sein de l’internat, indique le ministère dans une mise au point.

En réponse aux informations relayées sur les réseaux sociaux concernant l’état de l’internat du lycée qualifiant Ben Youssef, le ministre de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports s’est rendu mercredi sur les lieux, pour une visite d’inspection urgente, fait savoir la même source, ajoutant que cette visite, qui a été l’occasion d’échanger avec les élèves et de s’informer de leurs préoccupations, a montré la nécessité de procéder à des travaux de rénovation.

Suite à cette visite d’inspection, ajoute la même source, il a été décidé de réduire le nombre d’élèves dans l’internat pour éviter la surpopulation, à travers le transfert de 230 élèves résidentes vers Dar Taliba de Dar Sraghna à Marrakech dès vendredi et le remplacement du prestataire chargé du service de restauration dès jeudi, précise le ministère. Les travaux de rénovation urgents, y compris la peinture, la menuiserie, la plomberie, l’installation de vitres et les installations sanitaires, débuteront jeudi, avec l’installation immédiate de casiers individuels pour chaque élève, indique-t-on.

Il s’agira aussi de renforcer la présence et l’intervention des cadres chargés du soutien social et psychologique au sein de cet internat afin d’assurer l’accompagnement des élèves résidents, conclut la même source.

S.L.