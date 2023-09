Séisme: des orphelins blessés pris en charge par l’hôpital militaire de Marrakech (VIDEO)

L’hôpital militaire de Marrakech a pris en charge les soins de dix enfants ayant perdu leurs mères, leurs pères ou leurs deux parents dans le séisme qui a frappé plusieurs provinces du Maroc.

D’après les données de Le Site info, dix orphelins ont reçu les soins nécessaires au sein de l’établissement, précisant qu’ils ont eu également droit à des thérapies afin de surmonter le choc.

Au micro de Le Site info, un enfant a confié que sa sœur et lui ont été transférés en urgence à l’hôpital, à bord d’un hélicoptère, afin de recevoir les soins appropriés. De son côté, la mère d’un enfant blessé a remercié l’hôpital et le staff médical. «Je vous en serai toujours reconnaissante», a-t-elle assuré.

Rappelons que le roi Mohammed VI a ordonné la prise en charge immédiate des enfants orphelins qui se retrouvent aujourd’hui sans famille ni ressources. Le Souverain a demandé à ce que ces enfants soient recensés et reçoivent le statut de pupille de la nation.

Aussi, afin de les sortir de cette situation de détresse et de les protéger de tous les risques et de toutes les formes de fragilité auxquels ils peuvent être malheureusement exposées après une catastrophe naturelle, le roi a ordonné au gouvernement de mettre dans le circuit d’adoption, et dans les plus brefs délais, le projet de loi nécessaire à cet effet.

