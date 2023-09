Vers la hausse du prix de l’huile d’olive ?

Plusieurs Marocains ont exprimé leur inquiétude, craignant une hausse du prix de l’huile d’olive à cause de la sécheresse.

En effet, plusieurs professionnels ont prévu une envolée des tarifs suite aux pertes subies par les agriculteurs à cause de la grêle, surtout dans la région de Fès. «L’absence de pluies, la canicule et le manque d’arrosage sont derrière cette prochaine hausse de prix», a expliqué un professionnel à Le Site info.

De leur côté, a-t-il ajouté, les agriculteurs attendent impatiemment la pluie dans les prochaines semaines, ce qui permettra une bonne production d’olives. Et d’ajouter que 38% de production est faite dans la région Fès-Meknès, 22% dans la région de Marrakech-Safi, 10% à Béni Mellal-Khénifra et 10% à Tétouan Al Hoceima et Oujda.

H.M.