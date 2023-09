Deux scientifiques marocains remportent un prix au Koweït

Par LeSiteinfo avec MAP

Les chercheurs marocains Said Yaktin et Khalil Ben Haj Amin ont remporté la 41ème édition du Prix du Koweït, décerné par la Fondation koweïtienne pour l’avancement des sciences (KFAS) aux scientifiques arabes qui se sont distingués par leurs contributions scientifiques et intellectuelles remarquables au niveau mondial.

M. Yaqtin a remporté ainsi le prix dans le domaine des sciences humaines, des arts et de la littérature sur le thème «Littérature et art dans le monde arabe – Spécialisation en sciences narratives», auquel 43 candidats ont postulé, a indiqué la Fondation dans un communiqué.

Elle a ajouté que le chercheur marocain, qui exerce comme professeur d’enseignement supérieur à la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de l’Université Mohammed V de Rabat, a été couronné en reconnaissance de ses recherches dans le domaine du récit, de la théorie littéraire, de la littérature critique, de l’héritage narratif arabo-islamique et de la culture populaire.

Quant à Khalil Ben Haj Amin, qui dirige l’équipe de technologie des batteries au Laboratoire national d’Argonne du Département américain de l’Énergie, il a remporté le prix dans le domaine des sciences appliquées consacré au thème «Technologies de l’énergie propre et durable», auquel 30 candidats ont postulé, en reconnaissance de ses recherches dans le domaine de la technologie des batteries et de sa contribution pionnière aux sciences appliquées de la technologie énergétique propre et durable.

Dans le domaine des sciences médicales, le prix de la «Génétique humaine» est revenu au chercheur saoudien Faouzan Sami Al-Kurai, tandis que le prix des «Sciences économiques, financières et bancaires – Spécialisation en économétrie» a été attribué au chercheur libanais Elie Tamer, qui occupe actuellement le poste de professeur à l’Université Harvard.

Quant au prix de la «Science et technologie des nanomatériaux et leurs applications», il a été glané par le chercheur tunisien Mohamed Alhadi Omar Almatoussi, professeur de chimie et de biochimie à l’Université de Floride.

Le Prix Koweït a été créé en 1979 conformément aux objectifs de la Fondation Koweïtienne qui consistent à soutenir la recherche scientifique dans ses différentes disciplines et à encourager les scientifiques et les chercheurs arabes.