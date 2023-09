Tremblement de terre à Al Haouz : des tentes font office de salles de classe

Après le séisme qui a frappé, vendredi dernier, plusieurs provinces du Maroc, des tentes ont été érigées et transformées en salles de classe.

Cette initiative des autorités vise à permettre aux enfants rescapés de poursuivre leurs études malgré les conditions déplorables causées par le terrible tremblement de terre.

Rappelons que le ministère de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports a annoncé, dimanche dernier, la suspension de la scolarité dans les communes rurales et les douars les plus touchés par le séisme d’Al Haouz, à compter du lundi 11 septembre, et son maintien dans les autres régions.

En coordination avec les autorités locales, il a été décidé de suspendre la scolarité dans les communes rurales et les douars les plus touchées relevant des provinces d’Al Haouz, de Chichaoua, de Taroudant (totalisant 42 communes, selon le dernier recensement à ce jour) à compter du lundi, tout en œuvrant à prévoir des modes d’enseignement et logistiques locaux adéquats afin de garantir la continuité pédagogique pour les élèves concernées au cours des prochains jours, précise un communiqué du ministère.

