Le drapeau marocain habille la place du Capitole à Rome (VIDEO)

Dans le cadre de cette vague mondiale de solidarité avec le Maroc, le Campidoglio de Michelangelo situé sur la Piazza del Campidoglio (Place du Capitole) a été coloré du drapeau marocain. Cet acte solidaire rejoint celui de la Tour Eiffel qui avait éteint ses lumières samedi dernier à 23h00 en hommage aux victimes.

Pour rappel, le dernier bilan actualisé du séisme fait état de 2.946 morts et de 5.674 blessés jusqu’à 19H00 de ce mercredi. La secousse a fait 1.684 morts dans la province d’Al Haouz et 980 dans la province de Taroudant, ajoutant que parmi les morts, que Dieu les entoure de Sa sainte miséricorde et les accueille dans Son vaste paradis, 2.944 ont été enterrés.

Aucun nouveau décès n’a été signalé dans les autres provinces et préfectures concernées.