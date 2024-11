Finance inclusive et durable : Al Barid Bank participe au centenaire du WSBI

Al Barid Bank a récemment pris part au 27ème congrès de l’Institut mondial des Caisses d’Épargne et des Banques de détail (WSBI) à Rome, marquant le centenaire de cette institution.

La délégation marocaine, représentée par Al Barid Bank et la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG), a annoncé le renouvellement du mandat d’Al Amine Nejjar, Président du Directoire d’Al Barid Bank, en tant que Vice-Président du WSBI et Président du Groupe Régional Afrique pour la période 2024-2027. Ce renouvellement met en avant la participation d’Al Barid Bank dans les initiatives de finance inclusive et durable.

Ce congrès a rassemblé des dirigeants et décideurs du secteur bancaire de 77 pays pour aborder des thèmes tels que l’inclusion financière, la digitalisation et la finance durable.

Présente aux célébrations du centenaire de WSBI, Al Barid Bank réitère ainsi son adhésion aux objectifs de l’Institut mondial des Caisses d’Épargne, orientés vers l’extension de l’épargne et de l’inclusion financière dans les marchés émergents et en développement.