Séisme d’Al Haouz: les secouristes britanniques poursuivent leur mission de sauvetage (VIDEO)

Une équipe de secours britannique est dans la région d’Al Haouz, pour tenter de sauver le maximum de personnes possible après la tragédie qui a touché la région dans la nuit du 8 au 9 septembre dernier. Les secouristes britanniques utilisent des méthodes avancées dans la recherche des victimes du tremblement de terre dans la province d’Al Haouz.

Pour rappel, des équipes de recherche et de secours d’Espagne, du Royaume-Uni et du Qatar sont actuellement déployées, aux côtés des équipes de secours marocaines, dans les zones affectées par le tremblement de terre. Le recours aux offres de soutien et d’aide présentées par les différents pays amis et frères se fait sur la base d’une évaluation précise des besoins sur le terrain par les autorités marocaines.

Le séisme a favorisé un grand élan de solidarité, notamment de la part de plusieurs chefs d’Etat, de gouvernement et d’institutions internationales, qui ont exprimé leurs condoléances et leur solidarité à l’égard du Royaume et du peuple marocain.