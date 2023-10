Séisme d’Al Haouz: plusieurs tentes installées pour protéger les sinistrés du froid et de la pluie

Le ministre de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports a annoncé le début de l’opération de fournir aux régions sinistrées des tentes conçues pour les conditions hivernales et pour la protection contre les intempéries (pluie, froid..). Ceci dans le but principal de garantir la poursuite des études dans de bonnes conditions pour les apprenants.

Lors de l’émission « Invité spécial » sur 2M, Chakib Benmoussa a souligné que le MEN est toujours en train de plancher sur le modèle adéquat des salles de classe susceptibles d’assurer aux apprenants les meilleures conditions d’étudier. Ainsi, des centaines de tentes sont prévues pour remplacer les salles de classe qui ont été complètement détruites par le séisme ou ayant subi de gros dégâts matériels.

Ces salles de classe provisoires, utilisées jusqu’à présent, seront donc remplacées par des tentes conçues et adaptées aux rudes conditions de la saison hivernale ainsi qu’aux spécificités des régions frappées par le séisme, a expliqué le ministre.

À rappeler que Benmoussa a précédemment affirmé que des constructions modulaires, au nombre de 1400, serviront de salles de classes pendant deux mois. Il est aussi prévu de réutiliser des équipements et le matériel ayant été destinés à l’organisation des Assemblées annuelles, à Marrakech, du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale (BM), en unités scolaires au profit des apprenants de la province d’Al Haouz.

Larbi Alaoui