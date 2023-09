Séisme au Maroc : élan de solidarité inédit (VIDEO)

Le séisme, qui a frappé vendredi soir plusieurs régions du Royaume, a déclenché un élan de solidarité sans précédent à Ouarzazate, l’une des provinces touchées par cette catastrophe naturelle.

A Akerd Nouadouz, un douar situé dans la commune rurale d’Ighrem N’Ougdal, des habitants de tous âges et des acteurs de la société civile ont rejoint les efforts déployés par les autorités locales, la protection civile et les forces de sécurité civile pour venir en aide aux sinistrés.

Cette réponse citoyenne, illustrée notamment par le soutien matériel et moral aux sinistrés, a été un témoignage émouvant de patriotisme, d’entraide et de solidarité.

« Je suis très touchée par l’élan de solidarité et les aides mises à notre disposition par les autorités, les voisins et les bénévoles pour surmonter cette épreuve difficile », a déclaré à la MAP Abdelmaji Daoudi, un habitant de ce village sinistré par le séisme.

Emu par la tragédie, ce quinquagénaire a indiqué que plusieurs maisons de son douar ont été endommagées par le séisme, ajoutant que « l’ensemble des blessés ont été rapidement secourus et évacués vers les hôpitaux ».

A Imskren, un douar voisin, Fatima Oubelkhiri, une habitante de cette localité, a déclaré que le séisme a semé la panique et le traumatisme parmi les habitants du douar, ajoutant que « les interventions rapides des équipes de secours et des autorités ont conforté les habitants et apaisé leurs craintes dans ces circonstances difficiles ».

Cette femme âgée de soixante-sept ans a tenu à exprimer ses remerciements et sa reconnaissance aux efforts consentis par les autorités locales, les différentes équipes de secours et les bénévoles qui œuvrent infatigablement pour venir en aide aux victimes de cette tragédie.

Immédiatement après la secousse tellurique enregistrée vendredi soir, les autorités locales, les services de santé et les citoyens de Ouarzazate se sont mobilisés pour prêter assistance et secours aux sinistrés dans l’ensemble des zones touchées.

Selon des données de la préfecture de la province de Ouarzazate, les moyens humains déployés au niveau de la province compte plus de 2000 éléments (Autorités locales, Forces auxiliaires, Gendarmerie royale, Protection civile)

D’autres parts, plus de 200 véhicules (ambulances, bulldozers, engins) ont été déployés dans la province pour venir en aide aux sinistrés, précise la même source.

Depuis samedi matin, les citoyens de cette province affluent en masse au centre régional de transfusion sanguine pour donner leur sang en guise de solidarité avec les victimes du séisme. Plus de 200 poches de sang ont été déjà collectées.

La population de la province a visiblement fait montre d’un sens élevé de citoyenneté et de solidarité pour aider les personnes affectées par cette rude épreuve et appuyer les efforts déployés par les autorités locales, la protection civile, les équipes médicales et les services d’ordre.

La secousse tellurique ressentie dans plusieurs villes du Royaume, de magnitude 7 sur l’échelle de Richter, a fait 2.122 morts et 2.421 blessés, selon un nouveau bilan du ministère de l’Intérieur, arrêté à 16h00 dimanche.