Drogue dure : la DGSN poursuit sa lutte contre « L’boufa »

Des opérations sécuritaires, menées par les services de la Sûreté nationale, en concertation étroite avec ceux de la Direction générale de la surveillance du territoire, ont conduit à l’interpellation de quelque 112 individus, durant la période du 4 août dernier au samedi 2 septembre.

Toutes ces personnes sont impliquées dans le trafic de cette drogue dure et bon marché appelée « l’boufa ». De même que l’on a procédé à la saisie d’ 1 kilogramme et 413 grammes de cette drogue, dans des opérations sécuritaires menées dans les villes suivantes: Casablanca, Settat, Rabat, Fès, Laâyoune, Khouribga, Tanger et El Jadida.

Ces opérations de fouille et de saisie ont aussi permis de mettre la main sur 28639 comprimés psychotropes et 389 grammes de cannabis. Ainsi que 338 grammes de cocaïne, 1208 bouteilles de boissons alcoolisées et 6215 unités de solvants classées comme stupéfiants.

Ceci, en sus de la saisie de 55 armes blanches, de bombes lacrymogènes, de voitures, de téléphones portables et de fusils de chasse, tous susceptibles de servir à perpétrer des actes criminels.

Par ailleurs, lesdites opérations se poursuivent inlassablement au niveau national, en vue d’avoir au point de mire tous les milieux qui s’activent dans le trafic des drogues de toutes sortes. Sachant que ces dernières comptent parmi les causes directes qui contribuent à la prolifération de différents crimes ; dont sont victimes de nombreuses franges sociétales, surtout en ces débuts de rentrée scolaire 2023-2024.

Larbi Alaoui