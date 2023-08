La Bourse de Casablanca clôture en légère hausse

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a terminé en légère hausse mercredi, son indice de référence, le MASI, prenant 0,03% à 11.903,46 points (pts).

Le MASI.20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, a, quant à lui, reculé de 0,11% à 961,27 pts et le MASI.ESG, indice des entreprises qui recueillent la meilleure notation ESG, telle que publiée par Moody’s ESG Solutions, a abandonné 0,09%, à 892,9 pts. Le MASI Mid and Small Cap, indice thématique qui calcule la performance des cours des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, a quant à lui avancé de 0,87% à 963,85 pts.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15, composé des 15 principales valeurs de la Bourse de Casablanca, classées par capitalisation boursière, a lâché 0,06%, à 10.939,68 pts, et le FTSE CSE Morocco All-Liquid, indice de référence qui retrace la performance de toutes les valeurs liquides de la Bourse, a perdu 0,05%, à 9.978,73 pts.