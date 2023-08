Abus sexuel à El Jadida: les auteures de la vidéo font de nouvelles révélations

Les deux jeunes femmes, auteures de la vidéo montrant l’encadrant sportif en plein abus sexuel sur un enfant sur une plage aux environs d’El Jadida ont fait de nouvelles révélations.

Au micro de Le Site info, elles ont confié avoir cru, au début, que le mis en cause était le père de la victime. «Nous avons su qu’il n’était pas son père lorsqu’il a violemment giflé un autre enfant installé à quelques mètres de lui. C’est là que nous avons commencé à douter», a indiqué l’une d’elles, encore sous le choc.

«Son comportement nous a interpellé mais nous n’arrivions pas à croire qu’il s’agissait d’un pédophile. On a même essayé de voir s’il était en compagnie de son épouse, en vain. Quelques minutes après, nous avons aperçu le coupable en flagrant délit d’abus sexuel sur l’enfant en pleine plage», s’est-elle désolée.

Et d’ajouter : «Nous avons filmé la scène afin d’avoir la preuve de cet acte abominable pour rendre justice à ces enfants. Les autorités n’ont pas tardé à mettre la main sur le coupable. j’espère qu’il sera lourdement sanctionné».

Rappelons que le juge d’instruction a ordonné de placer le mis en cause à la prison Sidi Moussa. Il sera poursuivi pour trafic d’êtres humains, détournement de mineur et attentat à la pudeur sur mineur avec violence. La date de la première audience a été fixée au 30 août.

Le coupable est responsable d’une association sportive, une école de football plus exactement, basée à Casablanca et qui organisait des excursions auxquelles participaient des enfants et des mineurs qui lui ont été confiés. C’est grâce à la vidéo filmée sur une plage des environs de la ville d’El Jadida, que les actes du pédophile ont été révélés. Et l’enregistrement, publié sur les réseaux sociaux, Facebook et WhatsApp notamment, montrent bien ce monstre pratiquer des attouchements et embrassant un enfant de neuf ans à peine, sur plusieurs parties du corps.

Et malgré sa tentative de cacher son visage et de couvrir celui de la petite victime avec un tee-shirt, les trait de l’agresseur sexuel ont été reconnus.

H.M.