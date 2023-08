Le PI lance une série de consultations sur le thème de la famille

Nizar Baraka, Secrétaire général du Parti de l’Istiqlal, vient d’annoncer le lancement de consultations citoyennes destinées aux militants du parti sur le thème de la famille marocaine.

Considérée comme la charpente de l’édifice social, la famille revêt une importance particulière dans la société marocaine. Son rôle en tant qu’institution de base de l’ordre social ressort à travers les multiples fonctions qu’elle assume.

Mais, la structure de la famille marocaine connaît une évolution constante dans ses formes et son mode de relations, s’appuyant, à la fois, sur ses spécificités héritées de notre histoire, et sur les changements économiques, sociaux et culturels successifs.

« Face à ces changements, le Parti consulte ses forces vives pour connaitre les opinions des militantes et militants concernant l’évolution de la famille marocaine. C’est en se basant sur ces résultats que nous formulerons les propositions nécessaires à la poursuite du processus de la réforme et de développement, conformément à la vision istiqlalienne », a déclaré Nizar Baraka.

À travers une plateforme digitale, le Parti de l’Istiqlal a structuré sa consultation autour de 4 enquêtes : la famille au sens général, la femme, les aines et les enfants.

Cette consultation est entièrement anonyme, mais réservée aux militantes et militants du parti, ainsi qu’à l’ensemble des sympathisants et sympathisantes du projet sociétal de l’Istiqlal, à partir de codes d’accès leur permettant de répondre aux consultations.

« Face aux débats actuels qu’engendre le sujet de la famille marocaine, et à la lumière des transformations de la famille marocaine dans ses différentes composantes, nous avons besoin de renouveler les approches pour suivre les perspectives d’amélioration de l’institution familiale et garantir les droits de toutes ses composantes. Notre proposition politique, sur ce sujet, doit se faire à la lumière de nos valeurs et de l’avis de nos militantes et militants », a conclu Nizar Baraka.