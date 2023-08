Location d’appartements: les Marocains n’en peuvent plus des spéculateurs

La députée Fatima Zahra Bata, du groupe du Parti de la Justice et du Développement, à la Chambre des représentants, a évoqué le problème épineux des intermédiaires et spéculateurs de location d’appartements dont pâtissent les citoyens, surtout pendant la saison estivale.

Dans une question adressée au ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, Younes Sekkouri, la parlementaire du parti de la Lampe, a ajouté que des activités économiques connaissent un certain regain saisonnier en été. Surtout avec le retour au bercail de nombreux membres de la communauté marocaine résidant à l’étranger et leur intention de passer les vacances dans des villes touristiques du Royaume, surtout celles qui se trouvent sur le littoral méditerranéen et atlantique, a-t-elle souligné.

Cependant, a constaté Fatima Zahra Bata, cela fait aussi l’affaire des spéculateurs et autres intermédiaires qui profitent impunément de la situation de la location d’appartements, même pour une nuitée. Soulignant que ces activités ne répondent point à un cadre juridique les organisant et, par conséquent, de nombreux affairistes exploitent le besoin de citoyens de louer pour une nuitée un appartement, en leur imposant des prix exorbitants.

Et de poursuivre que ces affairistes profitent doublement du beurre et de l’argent du beurre, en se faisant grassement payer, et par le propriétaire et par le locataire.

Aussi, la députée PJDiste s’est-elle interrogée sur les mesures susceptibles d’organiser le secteur, en vue de protéger les citoyens, d’une part, et de garantir les droits de l’intermédiaire et la consolidation de son métier, d’autre part.

Larbi Alaoui