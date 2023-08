Décès de la journaliste Malika Meliani: les condoléances du roi Mohammed VI

Par LeSiteinfo avec MAP

Le roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion aux membres de la famille de la grande journaliste feue Malika Meliani (Sayyida Layla).

Dans ce message, le Souverain affirme avoir appris avec une vive émotion la nouvelle de la disparition de la grande journaliste Malika Meliani, que Dieu l’accueille dans Son vaste Paradis.

En cette triste circonstance, le roi exprime aux membres de la famille de la défunte et, à travers eux, à ses proches, à sa famille médiatique nationale et à tous ses amis et admirateurs, Ses vives condoléances et Ses sincères sentiments de compassion suite à la perte de « cette éminente journaliste de la première génération des animateurs radio marocains, reconnue pour sa compétence et sa créativité », notant que la regrettée a, durant plusieurs décennies, marqué de son empreinte le paysage radiophonique national avec des programmes variés et constructifs qui lui ont valu l’amour et l’estime de générations d’amoureux de la radio.

Tout en partageant les sentiments des membres de la famille de la défunte en cette douloureuse épreuve, la volonté divine étant imparable, le roi fait part de Sa considération des qualités humaines de la regrettée, de son patriotisme sincère et de son attachement indéfectible au Glorieux Trône Alaouite, implorant le Tout-Puissant de l’entourer de Sa sainte miséricorde et d’accorder patience et réconfort aux membres de sa famille.

S.L.