M’diq: l’exploitation illégale des plages fait réagir les autorités

Un communiqué de la commune de M’diq a confirmé que des commissions techniques spécialisées poursuivent leurs campagnes organisationnelles dans le but de lutter contre l’exploitation anarchique et illégale des plages de la ville.

Lesquelles commissions ont continué, pendant ces derniers jours, à effectuer leur intervention sur le terrain, visant à contrôler ladite exploitation de l’espace public par des personnes en possession d’autorisations saisonnières concernant la location de parasols, chaises et autres transats, ainsi que s’agissant de jeux attractifs, tout le long du littoral de la ville de M’diq.

Composées de représentants des autorités locales, des services communaux, du directeur des plages, en sus des services sécuritaires et des Forces auxiliaires, ces commissions ont procédé à la saisie d’un grand nombre de parasols, de chaises, de tables, de transats et d’équipements de loisirs pour extérieur, dont les propriétaires n’ont pas respecté les dispositions des autorisations qui leur ont été octroyées, organisant les composantes d’un cahier de charges spécifique à l’exploitation des plages pour des activités commerciales et de loisirs.

Les mêmes commissions ont également constaté la prolifération de phénomènes irresponsables, du fait de certaines personnes en possession d’autorisations, dont se sont plaints de nombreux citoyens et de nombreux visiteurs de M’diq.

L.A.