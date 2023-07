Achoura: les fabricants de la « taârija marrakchia » se plaignent (VIDEO)

Les fabricants d’instruments de musique traditionnels de Marrakech ont appelé à l’intérêt qui devrait être porté à leurs activités, afin de préserver le métier d’une disparition annoncée.

Ce SOS a été lancé après le constat alarmant de la réduction manifeste du nombre de commerces fabriquant ce genre d’instruments de musique traditionnels. Particulièrement s’agissant de la « tâarija », cet instrument de percussion omniprésent dans toutes sortes de festivités marocaines.

Et dans une déclaration à Le Site info, l’un de ces fabricants a assuré qu’il est nécessaire d’apporter un soutien efficace et salvateur aux concepteurs d’instruments de musique traditionnels, qui luttent inlassablement pour leur survie et celle de leur métier ancestral.

Notre interlocuteur a également déploré que le montant du loyer des locaux des concernés soit si élevé, en comparaison des sept jours d’occupation, surtout avec la réduction importante de la clientèle habituelle.

