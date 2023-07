Marrakech: fortes inondations à Moulay Brahim (PHOTOS)

La collectivité territoriale de Moulay Brahim, province d’El Haouz, aux environs de Marrakech, a connu de fortes inondations, mardi 18 juillet, ayant causé de grands dégâts matériels aux locaux commerciaux et aux cafés de la région.

Et selon les photos publiées sur les réseaux sociaux et largement partagées, les pluies diluviennes qui sont tombées à la province d’El Haouz ont également fait subir d’importants dégâts aux habitations et aux biens des citoyens de la commune de Moulay Brahim.

De même que de nombreuses voitures ont été emportées par les eaux des inondations, au niveau de la route reliant Moulay Brahim et Tahannaout.

L.A.