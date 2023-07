Marrakech: un malade mental sème la terreur

Des habitants de Marrakech ont appelé les services compétents à intervenir pour interner un SDF souffrant de troubles mentaux.

La section locale de l’Association marocaine des droits de l’Homme (AMDH) a assuré avoir reçu plusieurs plaintes des habitants de douar «Lkoudia», «Abwab Guéliz » et «Bassatine Guéliz», indiquant que la présence de cet individu constitue un véritable danger pour eux et pour leurs enfants. D’autant plus qu’il a déjà fait montre d’un comportement agressif.

L’association précise que les autorités l’ont déjà interpellé pour le placer à l’hôpital psychiatrique de Marrakech mais que l’établissement a refusé de l’interner. Les riverains vivent désormais dans la terreur, surtout qu’il a déjà brûlé le jardin d’une résidence et s’est attaqué à plusieurs commerces.

L’AMDH souligne ainsi que les autorités doivent intervenir en urgence pour assurer les soins sanitaires nécessaires au SDF et préserver la sécurité des habitants.

H.M.