Les traiteurs poussent un grand « ouf » de soulagement

Après la fin de la pandémie de la covid-19 et pendant ces débuts de la saison estivale, les traiteurs ont enfin poussé un grand, très grand, « ouf » de soulagement!

Ainsi, les professionnels du secteur offrant leurs prestations, lors des mariages et des fêtes familiales ou autres, sont très satisfaits de la tournure positive qu’ont prise leurs activités pendant cet été .

Et dans différentes déclarations recueillies par Le Site info, lesdits professionnels ont affirmé que leurs affaires marchent fort et que leurs clientèle ne cesse d’affluer. Ce qui est de bon augure pour cette saison estivale. De même que les professionnels du secteur des traiteurs ont tristement rappelé qu’ils sont passés par une pénible période de vaches maigres, à cause de la pandémie du coronavirus et qu’ils ont subi de très grosses pertes pécuniaires.

Larbi Alaoui

