Mohamed Rabie Khlie réélu à la vice présidence de l’Union Internationale des Chemins de fer

Lors de la 102e Assemblée générale de l’Union Internationale des Chemins de fer (UIC), tenue à Paris le vendredi 7 juillet 2023, le Maroc a été à l’unanimité réélu, en la personne de Mohamed Rabie KHLIE, Directeur général de l’Office National des Chemins de fer du Maroc (ONCF), à la Vice-Présidence de cet organisme ferroviaire mondial pour un second mandat allant jusqu’à fin 2025, et ce, en plus de sa présidence de l’UIC — Région Afrique.

Composée de plus de 200 membres regroupant l’ensemble des opérateurs et exploitants ferroviaires à travers le monde, l’UIC constitue l’unique organe de production, de standardisation, d’unification des référentiels, de définition des normes techniques et d’exploitation optimale et sécuritaire du système ferroviaire, ainsi que de recherche et développement y afférents.

La reconduction à l’unanimité du Maroc, lors de cette rencontre statutaire réunissant plus de 180 hauts responsables de réseaux ferrés à travers le monde, au niveau de l’instance suprême de gouvernance de cet organisme international, constitue la première du genre au niveau arabo-africain. Elle intervient au regard du développement notable du ferroviaire national, de ses performances enregistrées ainsi que de son leadership arabo-africain comme l’attestent les rapports des organismes spécialisés. Ceci est notamment matérialisé par l’engagement et la mobilisation permanents et intenses de notre pays au service de la mobilité durable, et ce, conformément à La Vision éclairée et Orientation prospective de Sa Majesté le roi Mohammed VI, Que Dieu L’assiste, en la matière.

Autres facteurs ayant conduit à cette consécration mondiale étant les efforts consentis par le royaume, en assurant depuis 2010 la présidence de la Région Afrique de cet organisme et qui ont conduit à faire fédérer les réseaux africains autour d’un projet commun, soutenu par des actions structurantes et novatrices et ce, en phase avec les ambitions et les objectifs tracés par l’Union Africaine dans son Agenda 2063 « L’Afrique que nous voulons ». Le bilan est en effet éloquent : elles ont permis de gagner en termes de notoriété, de reconnaissance de l’expertise nationale, de son implication dans les grands projets régionaux et continentaux ainsi que d’un positionnement privilégié de notre pays auprès des institutions gouvernementales et régionales concernées (Union Africaine, NEPAD, Communautés Economiques Régionales, bailleurs de fonds…).

Cette place de l’ONCF au sein des instances ferroviaires internationales et régionales est en droite ligne avec la politique tracée par Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l’assiste, en matière de rayonnement de notre pays dans l’échiquier mondial et de renforcement de la coopération Sud-Sud qui constitue l’un des leviers de taille arrêtés dans le cadre du Nouveau Modèle de Développement.