Hatim Ben Ahmed: Le temps qu’il faut à la société de gestion pour sortir du capital de l’entreprise (VIDEO)

L’INVITÉ DES ÉCO. En citant l’exemple de la construction d’une usine, laquelle prend au moins quatre ans à se mettre en place, Hatim Ben Ahmed explique que c’est le temps qu’il faut à la société de gestion pour sortir du capital de l’entreprise.

« Le métier est structuré de telle sorte à ce que les investisseurs nous confient leur argent pour une durée de 10 ans, c’est une norme de métier. Durant cette période, l’argent est investi durant les quatre ou cinq premières années, et il faut une durée équivalente pour se désinvestir, d’où la répartition de l’investissement au fil des années, car il est plus compliqué de tout cumuler vers la fin de l’échéance.

Dans ce cas, les investisseurs ne sentent pas le retour sur investissement car en temps normal, à partir de la cinquième année, ils attendent les retombées. Par ailleurs, la société de gestion est jugée sur le TRI, alors que l’investisseur cherche le rendement par rapport à ce qu’il a investi sur le marché actions et sur les obligations.

Et pour faire du 15% brut, cela signifie qu’il faut doubler la taille du business tous les quatre ans, ce qui n’est pas une mince affaire. En général, les études montrent que la troisième année reste l’année où on extrait le plus de valeur de l’investissement, juste après, la tendance est à la baisse. Cela signifie qu’il n’y a plus suffisamment d’argent frais ou d’énergie pour partir pour un autre tour. C’est pour cela que la moyenne pour développer une entreprise se situe entre quatre et cinq ans. Passé ce délai, le relais peut être passé soit à la bourse soit à un autre fonds qui va injecter de l’argent frais ».