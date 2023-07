Hatim Ben Ahmed: « Dislog Group sera un succès en bourse » (VIDEO)

Certes, l’industrie du capital-investissement est en pleine croissance au Maroc, mais le visage de l’investissement est voué à un changement majeur. Une aubaine pour les sociétés de gestion qui aspirent à un avenir meilleur et prospère. À en croire Hatim Ben Ahmed, président de l’AMIC, il est temps de faire table rase du passé et de retrouver une souveraineté d’autonomie. Extrait de l’invité des Éco.

« Au niveau de l’AMIC, nous avons démontré ces dernières années que la sortie en bourse était faisable. Ce fut d’ailleurs le cas au cours des trois dernières années avec Méditerranéa. Je pense qu’il va y avoir de plus en plus de candidats », déclare Hatim Ben Ahmed.

« D’ailleurs, au niveau de l’AMIC, nous travaillons la main dans la main avec la Bourse de Casablanca pour réfléchir aux mécanismes susceptibles d’améliorer l’offre proposée. De plus, les gestionnaires d’OPCVM et les institutionnels ont confiance dans les papiers que nous proposons. En tout cas, je n’en doute pas, il y aura sûrement des opérations en bourse au cours de l’année 2024. Vous savez, on ne peut pas devenir Singapour du jour au lendemain, surtout que notre industrie est très récente contrairement aux marchés de capitaux et à la bourse, qui sont un peu plus anciens. De plus, les entrepreneurs, qui sont aux commandes aujourd’hui, comprennent bien les enjeux actuels. Donc, je suis persuadé que de plus en plus d’entreprises vont envisager une sortie en bourse surtout que l’on compte énormément d’avancées dans ce sens ».

Dans cette vidéo, Hatim Ben Ahmed évoque également le potentiel de Dislog Group. Extrait.