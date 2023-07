Capital-investissement: tous les secteurs concernés ? (VIDEO)

L’INVITÉ DES ÉCO. Certes, l’industrie du capital-investissement est en pleine croissance au Maroc, mais le visage de l’investissement est voué à un changement majeur. Une aubaine pour les sociétés de gestion qui aspirent à un avenir meilleur et prospère. À en croire Hatim Ben Ahmed, président de l’AMIC, il est temps de faire table rase du passé et de retrouver une souveraineté d’autonomie. Extrait.

Tous les secteurs peuvent-ils prétendre au capital-investissement ? « De manière générale et théorique, oui. En revanche, au Maroc, la promotion immobilière n’est pas intégrée dans le périmètre d’action du capital-investissement. Cependant, nous avons une affection particulière pour les services tels que l’éducation, la banque, l’assurance, ou encore la santé. Aussi, parce qu’on essaye de suivre les tendances des secteurs qui créent le plus de croissance. À mon sens, le Maroc a développé une véritable industrie de service d’une grande qualité. Par ailleurs, en tant que capital-investisseur, on s’intéresse aux entreprises qui montent en puissance. D’un autre côté, nous avons très souvent du mal à accompagner une entreprise industrielle. Je m’explique, en citant l’exemple de la construction d’une usine, laquelle prend au moins quatre ans à se mettre en place. Or, c’est exactement le temps qu’il faut à la société de gestion pour sortir du capital de l’entreprise ».