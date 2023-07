Bac 2023: comment se déroule la session de rattrapage (VIDEO)

La session de rattrapage de l’examen national du baccalauréat 2023 a commencé mercredi 5 juillet, dans tous les centres d’examens du Royaume.

Et selon des sources concordantes de Le Site info, cette session a débuté par des mesures sévères, au moment de présentation des candidates et des candidats auxdits centres et ce, dans le but d’empêcher toutes manœuvres et sortes de tentatives de tricherie aux épreuves, ainsi que de sensibiliser les postulants au principe juste et équitable de l’égalité des chances.

A noter que les épreuves de la session de rattrapage dureront du mercredi 5 juillet au samedi 8 du même mois. Quant aux résultats, ils seront annoncés le mardi 11 juillet. Et à ce propos, le chef du centre d’examen à Casablanca a affirmé que cette session, pour l’heure, se déroule dans les mêmes conditions normales que la session ordinaire de l’examen national du baccalauréat.

De même que dans une déclaration à Le Site info, Saïd Benkhaddou a souligné que les responsables s’étaient rendus à la Direction provinciale de Aïn Chock, dépendant du MEN, afin de recevoir les serviettes contenant les épreuves, en vue de les remettre aux établissements scolaires où se déroule la session de rattrapage de l’examen national du baccalauréat 2023.

De son côté, la directrice principale du MEN de la préfecture d’arrondissements Aïn Chock, à Sidi Maârouf, a affirmé que toutes les opérations qui ont été mises en œuvre, lors de la session ordinaire, sont aussi de rigueur pendant la session de rattrapage.

Latifa Lamalif a également précisé que tous les centres d’examens ont connu un travail sérieux et responsable, dans le but que les épreuves s’y déroulent dans une atmosphère de transparence et de sens de responsabilité, tout en souhaitant bonne chance et succès aux candidates et aux candidats de l’actuelle session.

Larbi Alaoui