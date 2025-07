DGAPR : 962 détenus réussissent les examens du Baccalauréat en 2025

La Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR) a annoncé, lundi, que 962 détenues et détenus ont réussi les examens du baccalauréat au titre de l’année 2025, dans le cadre des sessions normale et de rattrapage.

Conformément aux résultats du baccalauréat annoncés par le ministère de tutelle, le nombre total de détenus ayant réussi les épreuves s’est élevé à 962, soit un taux de réussite de 53,44% au titre des deux sessions normale et de rattrapage, en hausse de 7,13% par rapport à 2024, indique la DGAPR dans un communiqué.

En ce qui concerne les mentions obtenues, 322 détenues et détenus ont décroché une mention allant de « Assez bien » à « Très bien », soit 33,47% du total des admis, s’inscrivant ainsi en hausse de 11,03% par rapport à l’année écoulée, précise la même source.

Tout en adressant ses félicitations aux détenues et détenus ayant réussi à décrocher leur baccalauréat, la Délégation a réaffirmé sa détermination à consolider davantage le rôle de rééducation et de réinsertion des établissements pénitentiaires, et à œuvre pour favoriser l’accès de cette frange de la société à l’apprentissage, dans le cadre du partenariat exemplaire avec le ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports.