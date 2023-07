Laâyoune: large campagne des autorités après l’Aïd Al-Adha

A une heure tardive de la nuit du vendredi dernier, lendemain de la célébration de l’Aïd Al-Adha, la commune urbaine de la capitale des provinces sud du Royaume, Laâyoune, a entamé une large campagne, en vue de répandre des insecticides dans les nombreuses bennes à ordures de la ville, installées dans les avenues et rues, après les avoir débarrassées des déchets et détritus.

Ainsi, le Bureau d’hygiène de la commune s’est mobilisé en menant de nombreuses opérations visant la désinfection et la stérilisation des bennes à ordures où étaient entassées les détritus inhérents au sacrifice des têtes de bétail ayant été destinées à la célébration, jeudi 29 juin dernier, de la fête religieuse et familiale.

Lesquels déchets ont été collectés par la Société Ozone Laâyoune La Parla, dans le but de préserver la santé et la sécurité des citoyens, ainsi que de garantir un environnement salubre et propre, sans prolifération d’insectes, mouches et moustiques, entre autres.

Pour ce faire, la commune a opté pour l’utilisation de types d’insecticides les plus adéquats et les plus efficaces, en conformité avec les normes légales autorisées dans un tel état de figure de désinfection et de stérilisation. Aussi, la population a-t-elle tenu à vivement saluer cette initiative et les efforts louables déployés par la commune de Laâyoune et par les employés de la voirie, vis-à-vis de cette opération, appelant de tous leurs vœux à la continuation de cette dernière.

Larbi Alaoui