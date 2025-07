Construction du plus grand viaduc routier au Maroc: où en sont les travaux ?

Par LeSiteinfo avec MAP

Les travaux de construction du plus grand et long viaduc routier au Maroc sur Oued Sakia El Hamra, au niveau de la voie de contournement de la ville de Laâyoune, avancent à un rythme soutenu affichant un taux de réalisation de plus 23%, a souligné le directeur de la Direction provisoire d’aménagement de la RN1 de Tiznit à Dakhla, M’bark Fancha.

Mobilisant un montant de 1,38 milliard de dirhams (MMDH), cet ouvrage d’art d’envergure qui fait partie du grand projet de la voie express Tiznit-Dakhla s’inscrivant dans le cadre du nouveau modèle de développement des provinces du Sud, sera réalisé sur un linéaire de 1.648 mètres et une largeur de 21,4 mètres, a fait savoir dans une interview à la MAP.

Porté par le ministère de l’Équipement et de l’Eau, le viaduc sur Oued Sakia El Hamra, dont l’achèvement est prévu en juillet 2027, repose sur 15 travées soutenues par des fondations profondes (pieux) qui s’enfoncent sur une longueur cumulée de 7 Kilomètres, a-t-il précisé.

Ce méga-pont composé de deux routes distinctes avec deux voies pour chaque route et d’un trottoir pour les piétons, a pour objectif de renforcer les infrastructures routières, décongestionner le trafic urbain de Laâyoune, faciliter le transit des marchandises et des personnes et de connecter le Royaume à sa profondeur africaine, a-t-il expliqué.

Le contournement de la ville de Laâyoune moyennant cet ouvrage qui répond à toutes les normes de sécurité et de durabilité environnementale, a-t-il poursuivi, permettra aussi de fluidifier la circulation autour de Laâyoune, d’éviter toute coupure de la circulation à cause des crues et d’améliorer la sécurité routière.

Par ailleurs, il a fait savoir que la voie express Tiznit-Dakhla qui consiste en le dédoublement et l’élargissement de la route nationale n°1 sur 1.055 km, constitue un véritable catalyseur de développement socio-économique dans les régions du Sud du Royaume.

Ce projet d’envergure qui s’inscrit dans le sillage du nouveau modèle de développement des provinces du Sud, lancé en 2015 par le Roi Mohammed VI à Laâyoune, va indubitablement stimuler l’économie locale et régionale, rehausser l’attractivité des provinces du Sud et consolider de manière constante les liens économiques et commerciaux entre le Maroc et sa profondeur africaine, a-t-il indiqué.

« Les travaux de cette voie express qui a mobilisé une enveloppe budgétaire de plus de 9 MMDH sont entièrement achevés et les signalisations verticales et horizontales sont finalisées », s’est-il félicité, notant qu’elle est actuellement dans une phase expérimentale très essentielle permettant de tester le projet en conditions réelles dont le trafic, la signalisation, le drainage et la sécurité.

L’importance de ce projet, a-t-il mis en exergue, réside dans la réduction considérable du coût et de la durée du transport de plus de 5H pour les véhicules légers et 3h pour les poids lourds.

Ce projet ambitieux qui vise à aménager un axe routier aux normes techniques internationales entre les provinces du Sud, est composé notamment de 16 ponts et viaducs, 7 aires de repos et parkings pour camions, 18 aires de déversement, et 6 voies de contournement, a-t-il relevé.

L’achèvement de cette infrastructure a eu lieu conformément aux objectifs arrêtés, grâce à l’engagement des équipes, au pilotage rigoureux et à la mobilisation continue des acteurs du projet, et ce en dépit des contraintes diverses (géostratégiques, naturelles, techniques et sanitaires liées à la Covid-19), a-t-il fait remarquer.

Fruit d’un partenariat entre les ministères de l’Équipement et de l’Eau, de l’Intérieur, de l’Économie et des Finances, et les régions de Laâyoune-Sakia El Hamra, de Guelmim-Oued Noun, de Dakhla-Oued Eddahab et de Souss-Massa, ce projet grandiose reflète la Vision Stratégique de SM le Roi Mohammed VI pour relier les provinces du Sud entre elles et renforcer la connexion du Royaume avec sa profondeur africaine.

S.L.