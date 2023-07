Enquête: les plans des Marocains pour leurs vacances d’été

Par LeSiteinfo avec MAP

Presque la moitié (49%) des Marocains prévoient de voyager cet été, soit une hausse de 3% par rapport à l’année dernière, selon une enquête réalisée par le Groupe Sunergia sur les plans des Marocains pour leurs vacances d’été en 2023.

Par âge, les jeunes de 18 à 24 ans souhaitent davantage partir en vacances cet été, avec un taux de 55%, fait savoir cette étude, ajoutant que les personnes appartenant aux catégories aisées A et B ont davantage l’intention de partir en vacances cet été (59%).

Pour ce qui est des destinations, le sondage fait ressortir que 83% des personnes souhaitant voyager privilégient les destinations nationales, contre 16% qui font le choix de franchir les frontières.

En outre, l’enquête indique que les répondants ayant opté pour le voyage à l’étranger sont davantage des hommes, des personnes âgées de 25-34 ans, et de 55 ans et plus, alors que 4% des interrogés ne se sont pas prononcés sur leurs préférences.

S’agissant des catégories les moins favorisées D et E, l’étude montre que 35% des personnes ne prévoient pas un voyage cet été, cela est dû, vraisemblablement, à l’inflation, aux tarifs des billets d’avion, de la restauration et de l’hébergement qui ont enregistré cette année des hausses considérables.

S.L.