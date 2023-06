Hajj 2023: les pèlerins prient sur le mont Arafa

Par LeSiteinfo avec MAP

Les pèlerins ont commencé à se rassembler, mardi, sur le Mont Arafat pour accomplir, dans un climat de piété et de recueillement, le rite le plus important du pèlerinage, appelant le Tout-Puissant à leur accorder grâce et miséricorde.

Se trouvant à environ 20 km de La Mecque, le mont Arafat, connu également sous le nom Jabal Al-Rahma (mont de la Miséricorde), correspond à une colline de granite s’élevant à près de 70 mètres de hauteur.

Les convois à destination d’Arafat sont encadrés par des éléments de différents corps de sécurité qui accompagnaient les pèlerins et les aident à accomplir ce rite dans les meilleurs conditions.

Venus du monde entier, les pèlerins ont également bénéficié de services médicaux, d’urgence et de restauration, fournis par les différents secteurs gouvernementaux mobilisés à cet effet.

Les pèlerins accomplissent, aujourd’hui, les prières d’Ad-dohr et d’Al-asr, raccourcies et regroupées avec un seul appel (adhan) mais deux iqamas, dans la Mosquée de Namira, suivant ainsi la sunna du prophète Sidna Mohammed (PSL). Au coucher du soleil, ils déferleront vers Muzdalifah où ils accompliront les prières d’al Maghrib et d’Al Icha.

S.L.