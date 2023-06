Conseil de gouvernement: pourquoi le point de presse a encore été annulé ?

Le point de presse suivant le Conseil de gouvernement tenu ce jeudi sera annulé pour la 2ème semaine consécutive. Cette nouvelle annulation est due à l’absence du ministre délégué chargé des Relations avec le parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, qui conduit la délégation officielle marocaine pour le pèlerinage.

On apprend par ailleurs que la délégation a quitté ce jeudi matin l’aéroport de Rabat-Salé à destination des Lieux Saints de l’Islam, pour accomplir le rite du Hajj au titre de l’année 1444 de l’Hégire.

« C’est un honneur pour moi d’être chargé par le roi Mohammed VI de conduire la délégation officielle devant se rendre aux Lieux Saints de l’Islam, afin d’apporter assistance et soutien aux pèlerins marocains dans l’accomplissement de leur rite en toute quiétude», a déclaré à la MAP Mustapha Baitas.

La délégation officielle comprend notamment le Wali de la région de l’Oriental et Gouverneur de la Préfecture d’Oujda, Mouaad Jamai, le conseiller à la Cour de cassation et Médiateur, Mohamed Benalilou, l’ambassadeur, directeur général des relations bilatérales au ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Fouad Yazough, et le Colonel Mohamed El Fellah, commandant de l’Établissement central du matériel de génie.

H.M.