Les hôtels se préparent pour l’Aïd Al-Adha

Au Maroc, comme partout dans le monde musulman, les fêtes religieuses revêtent une importance particulière, notamment Aïd Al Fitr et Aïd Al-Adha, qui sont d’habitude synonymes de retrouvailles et de rassemblement familial et une occasion pour célébrer les valeurs de partage et de solidarité.

Mais depuis quelques années, certaines habitudes de consommation chez les Marocains ont connu un certain changement, notamment celles liées à la célébration de Aïd Al-Adha avec un engouement croissant pour des offres alliant détente et festivités. Une tendance qui s’est renforcée davantage avec la coïncidence des vacances scolaires et de la saison estivale, avec la fête du sacrifice.

En effet, pendant toute la période « pré-Aid », le secteur hôtelier multiplient ses offres et campagnes publicitaires afin d’attirer ceux qui désirent fêter cette occasion spéciale autrement. Story Instagram ou post sur Facebook, sont les nouvelles méthodes pour attirer une large clientèle. De nos jours, les réseaux sociaux sont devenus un espace adéquat à cet effet.

Ainsi, sur Facebook de nombreux internautes échangent sur des groupes autour des informations relatives aux fermes et hôtels qui proposent des prestations le jour de l’Aïd, en partageant leurs expériences et en proposant les choix jugés les plus intéressants.

Dans ce sens, plusieurs établissements hôteliers proposent des offres spécial « Aid Al Adha » avec un large éventail de produits et de services. C’est le cas d’une ferme située à Douar Laababda à Kénitra, qui propose aux internautes un programme dédié à la journée d’Aid Al Adha afin qu’ils puissent réserver à l’avance. La ferme assure plusieurs services, notamment l’abattage, le dépiautage, le nettoyage, ainsi que le dépeçage du mouton, outre la préparation des plats qui relèvent du rituel culinaire marocain, tels que les brochettes de foie à la crépine de mouton (Boulfaf), ainsi que d’autres spécialités, dans le respect total des traditions et des coutumes ancestrales.

Mais si un bon nombre de Marocains adhèrent à cette tendance, d’autres préfèrent consacrer le jour de l’Aïd aux rassemblements familiaux, jugeant que c’est un moment important de partage et de convivialité.

Sur ce sujet, le psychologue Dr Tahari, a souligné dans une déclaration à la MAP, que la société marocaine a connu des mutations majeures, comme toutes les sociétés, notant que ces changements ont touché également la célébration des fêtes religieuses, en optant pour les hôtels et les fermes, surtout que Aïd Al-Adha coïncide ces dernières années avec la saison estivale.

Ce nouveau mode touche de manière négative les coutumes et les rites liés à cette fête, ainsi que l’ambiance familiale de l’Aïd Al Adha, a indiqué Dr Tahari, ajoutant que ces traditions sont la base de notre identité et doivent être transmises de génération en génération

