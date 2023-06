La ville de Tétouan se mobilise contre les moustiques

La commune urbaine de la Colombe blanche, la ville du Nord du Royaume, Tétouan, a lancé une large campagne de lutte contre la prolifération des moustiques, depuis deux jours, dans le but citoyen d’améliorer le cadre vivrier de la population et de réduire les problématiques dont pâtissent les citoyens, inhérentes à la pullulation de ces insectes.

Ainsi, les services d’hygiène de la commune de Tétouan ont adopté une stratégie de lutte contre les moustiques et autres insectes nuisibles et ce, depuis le 30 mai dernier, concernant plus de 1000 foyers susceptibles de contribuer à la prolifération de cette famille d’insectes, culicidés ou maringouins , appelés communément « moustiques ».

Et à l’approche imminente de la saison estivale, les services de la ville, en étroite coordination avec la préfecture de la province de Tétouan, mettent en œuvre un programme bien étudié et adéquat, en vue de la lutte contre ces insectes dérangeants et nuisibles qui pullulent beaucoup plus en été.

Cette opération insecticide vise des interventions sur le terrain, au niveau des puits, des cours d’eau pollués et des bassins, entre autres milieux traités et ceux qui ne le sont pas.

De même que lesdits services ont aussi recours à une autre technique de démoustication qu’est l’épandage aérien (ndlr, « l’épandage » est l’action de répandre des insecticides, de l’engrais ou du fumier) par un avion de la Gendarmerie royale.

