Taza: un garçon de 14 ans emporté par la crue

Le corps sans vie d’un enfant de 14 ans a été repêché vendredi par les autorités de Taza. Selon une source de Le Site info, le garçon a été emporté par la crue près de douar Laâri Ouakrade, dans la commune de Bouiblane. Alors qu’il veillait sur un troupeau de moutons, le garçon a été surpris par un orage avant que les eaux ne l’emportent.

Les éléments de la protection civile se sont ainsi mobilisés et ont mené une large opération de ratissage pour retrouver le corps de l’enfant.

Rappelons que des pluies diluviennes et orageuses ont été la cause de nombreux dégâts dans les cultures, à la ville de Taza et de ses environs, dans la nuit du jeudi 9 juin 2023. Et selon une source fiable de Le Site info, ces précipitations ont été à l’origine de plusieurs dégâts matériels, en sus de pertes énormes concernant les cultures de la région.

Ces pluies torrentielles ont également interrompu la circulation dans de nombreuses routes, zones et quartiers, a ajouté notre source. Tout en soulignant que plusieurs zones de Taza et de sa région, avenues et rues, se sont transformées en véritables lacs et étangs.

H.M.