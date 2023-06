Amal Essaqr se confie à ses fans (VIDEO)

L’actrice, animatrice et actrice de doublage marocaine, Amal Essaqr, pense sans doute revenir à ses anciennes amours: l’animation d’émissions télévisées. Et ce, après de longues années d’absence en tant que comédienne.

Via son compte officiel Instagram, Amal Essaqr a ouvert son cœur à ses fans et followers et a répondu à leurs questions à son propos, dans une story publiée sur le même réseau social. Lesdites questions se rapportaient a son retour aux domaines de la comédie et de l’animation TV. Ainsi une admiratrice a écrit: « Est-il possible que vous reveniez à la présentation télévisée? Sincèrement, votre émission sur l’antenne de la chaîne Chada TV me plaisait énormément!

La réponse d’Amal Essaqr à ce commentaire a été comme suit: « Pourquoi pas un de ces jours! Belle expérience que celle de présentatrice, ayant beaucoup plu aux téléspectateurs! Si Dieu le veut bien, je la referai au sein d’une chaîne de télévision sérieuse ».

S’agissant de son retour à l’interprétation, Amal Essaqr a assuré avoir récemment reçu plusieurs propositions, dont la participation à un long métrage étranger, en sus de celle d’un feuilleton d’un pays du Golfe. Cependant, a-t-elle précisé, elle a été dans l’obligation de refuser toutes ces propositions, « pour des raisons personnelles », selon ses dires.

Larbi Alaoui