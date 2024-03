Kung Fu Panda 4 : le nouveau opus de la saga débarque au Maroc

Dominant le box-office nord-américain pour la deuxième semaine consécutive, le nouveau film d’animation « Kung Fu Panda 4 » arrive dans les salles marocaines le mercredi 27 mars.

De toutes les sagas d’animation produites par Dreamworks, celle de Kung-Fu Panda se démarque par la nature drôle et attachante de son héros. Aussi hilarant que percutant, ce quatrième épisode, réalisé par Mike Mitchell, est marqué par la reprise, après 10 ans, du comédien légendaire Jack Black son rôle de Po, le maître kung-fu le plus improbable au monde.

À l’affiche du film, on retrouve les voix des prestigieux artistes qui reprennent leurs rôles légendaires : Dustin Hoffman dans le rôle de Shifu le maître de Kung Fu; James Hongdans le rôle de M. Ping le père adoptif de Po; Bryan Cranston dans le rôle de Li, père biologique de Po ; Ian McShane dans le rôle de Tai Lung, ancien élève et ennemi juré de Shifu ; et Ke Huy Quan, qui rejoint aussi la distribution dans le rôle du nouveau venu Han, le chef du repaire des voleurs.

Synopsis :

Après trois aventures dans lesquelles le guerrier dragon Po a combattu les maîtres du mal les plus redoutables grâce à un courage et des compétences en arts martiaux inégalés, le destin va de nouveau frapper à sa porte pour … l’inviter à enfin se reposer. Plus précisément, pour être nommé chef spirituel de la vallée de la Paix.

Po maîtrise aussi bien le leadership spirituel que les régimes, il doit rapidement trouver et entraîner un nouveau guerrier dragon avant de pouvoir profiter des avantages de sa prestigieuse promotion.

Mais encore, il est question de l’apparition récente d’une sorcière aussi mal intentionnée que puissante, Caméléone (Viola Davis), une lézarde minuscule qui peut se métamorphoser en n’importe quelle créature, et ce sans distinction de taille. Or Caméléone lorgne de ses petits yeux avides et perçants sur le bâton de sagesse de Po, à l’aide duquel elle espère bien pouvoir réinvoquer du royaume des esprits tous les maîtres maléfiques que notre guerrier dragon a vaincu.

Po va devoir trouver de l’aide. Il va en trouver (ou pas ?) auprès de Zhen (Awkwafina) une renarde corsac, voleuse aussi rusée que vive d’esprit, qui a le don d’irriter Po mais dont les compétences vont s’avérer précieuses. Afin de réussir à protéger la Vallée de la Paix des griffes reptiliennes de Caméléone, ce drôle de duo va devoir trouver un terrain d’entente. Ce sera l’occasion pour Po de découvrir que les héros ne sont pas toujours là où on les attend.

Salles nationales :