Marrakech: décès de Philippe Pozzo di Borgo dont l’histoire a inspiré le film « Intouchables »

Philippe Pozzo di Borgo, l’homme d’affaires français, issu d’une famille de la noblesse corse, est décédé le 1er juin, à Marrakech à l’âge de 72 ans. Né à Tunis, le 14 février 1951, il est devenu tétraplégique à la suite d’un accident de parapente qu’il a eu en 1993.

Et Eric Toledano, réalisateur, scénariste et dialoguiste, ayant collaboré avec Olivier Nakache à la mise en scène du film « Intouchables » en 2011, inspiré de l’histoire de Philippe Pozzo di Borgo, a annoncé le décès de ce dernier dans un entretien accordé à l’APF, qualifiant la nouvelle de cette disparition de « choc » ayant suscité une grande et profonde tristesse.

Les deux réalisateurs français, Toledano et Nakache ont présenté leurs condoléances à l’épouse du défunt et à ses enfants, via leur récente publication respective sur le réseau social Facebook.

Rappelons que le scénario du film « Intouchables » a été inspiré par le livre de Philippe Pozzo di Borgo intitulé « Le second souffle » où il raconte son expérience et son retour à la vie, après son terrible accident, ainsi que sa relation avec son auxiliaire de vie, Abdel Yasmin Sellou. Le rôle de celui-ci a été interprété par l’acteur français, d’origine sénégalaise Omar Sy, alors que c’est François Cluzet qui a tenu celui de Philippe Pozzo di Borgo.

« Intouchables », sorti dans les salles en 2011, a su… toucher les cœurs des cinéphiles et a eu un succès mondial. Le film s’est placé deuxième au box-office français, comme il a été le film français le plus vu hors de l’Hexagone. Et plusieurs « remakes » ont été réalisés dans plusieurs langues, tant le succès du long métrage était devenu plus probant à chaque projection.

A noter que les deux principaux interprètes de « Intouchables », Omar Sy et François Cluzet, ont été sacrés meilleurs acteurs, lors de 37ème cérémonie des Césars du 7ème art, le 24 février 2012, au théâtre du Châtelet de la capitale française.

Larbi Alaoui