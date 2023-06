Vacances d’été: la cherté des billets d’avions et de ferries rebute les MRE

Le député Saïd Sbaii, membre du groupe du Mouvement populaire, à la Chambre des représentants a adressé une question écrite au ministre du Transport et de la Logistique, concernant les prix élevés des billets des transports aérien et maritime.

La communauté marocaine résidant à l’étranger pâtit de cette cherté des billets d’avion, précisant que les Marocains du monde, en Europe, aux USA et au Canada, dont de nombreux étudiants, ont été désagréablement surpris par la revue à la hausse des prix, fixés particulièrement par la Royal Air Maroc, a déploré le député harakiste.

Et d’ajouter que les prix des billets pratiqués ne sont pas à la portée des revenus de nos MRE, surtout concernant les familles composées de plusieurs membres et qui ont hâte de retrouver le pays de leurs racines, d’y passer quelques jours de vacances et de revoir les leurs, leurs proches et leurs amis. Said Sbaii a aussi souligné que cette cherté s’ajoute à celle des billets de ferries, ce qui cause un vrai dilemme pour les MRE et incite certains parmi eux à renoncer au retour au pays, en attendant de pouvoir posséder les moyens pécuniaires nécessaires permettant ce retour aux sources.

Aussi, le député du Mouvement populaire s’est-il interrogé sur la stratégie que compte adopter le ministère de tutelle, en collaboration avec la RAM, dans le but d’amoindrir les épreuves auxquelles sont confrontés les Marocains du monde. Et ce, avec la fixation de prix des billets d’avion raisonnables au profit des concernés, en sus de l’étude des prix des billets du transport maritime, dans le but de leur revue à la baisse.

Larbi Alaoui