Prix des moutons de l’Aïd Al-Adha : les craintes des Marocains confirmées

A quelques semaines de l’Aïd Al-Adha, les Marocains s’inquiètent par rapport aux prix des moutons, d’autant plus que le coût des viandes rouges a considérablement grimpé.

Contacté par le Site info, un professionnel du secteur a confirmé ces craintes, indiquant que les moutons coûteront plus chers cette année. Cette hausse, a-t-il précisé, est due à plusieurs facteurs, dont la sécheresse qui a touché le Royaume ces dernières années, ce qui a causé la cherté de l’alimentation du bétail.

Un éleveur avait révélé, de son côté, que les prix des têtes de bétail ont augmenté d’environ 500 et 1000 DH. Il a ajouté qu’un mouton pesant dans les 80 kg coûte entre 5000 et 6500 DH, ce qui signifie plus de 80 DH/ kg!. Cette revue à la hausse des prix du bétail aura des incidences négatives au sein des familles marocaines, avant la célébration de l’Aïd Al-Adha, notamment en ce qui concerne celles dont les revenus sont limités.

Rappelons que le gouvernement a pris une série de mesures pour assurer le déroulement de Aïd al-Adha dans les meilleures conditions.

