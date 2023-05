Lait infantile: la flambée des prix indigne les Marocains

Rachid Hamouni, le président du groupe PPSiste à la chambre des Représentants, a assuré que les prix du lait infantile continuent de flamber. En quatre mois seulement, leur coût a grimpé de 30%, au grand dam des parents.

Dans une question écrite adressée au ministre de la Santé et de la protection sociale, le député a souligné que la boîte de lait en poudre était au prix de 70 dirhams et coûte désormais 87 dirhams. Les prix d’autres marques ont même atteint entre 92 et 109 dirhams la boîte.

Hamouni précise que cette hausse continue des prix impacte le pouvoir d’achat des Marocains et pousse plusieurs familles à remplacer le lait infantile par d’autres produits ne répondant pas aux besoins des bébés.

Le PPSiste a ainsi appelé le gouvernement à intervenir afin de réguler le prix du lait infantile, indiquant que l’utilisation d’autres laits pourrait représenter un véritable risque pour la santé des enfants.

H.M.