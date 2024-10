Nasser Bourita s’entretient avec une délégation de sénateurs américains

Par LeSiteinfo avec MAP

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, s’est entretenu lundi à Rabat avec une délégation de sénateurs américains.

Dans une déclaration à la presse à l’issue de ces entretiens, le sénateur Jerry Moran (de l’État du Kansas) a mis en avant le leadership du roi Mohammed VI, soulignant le rôle important que joue le Maroc dans la promotion de la paix dans la région et dans le monde.

« Il est très important pour les Etats-Unis d’avoir les liens les plus étroits et les meilleures relations avec le Maroc », a déclaré le responsable américain, qualifiant le Royaume de « pourvoyeur » de stabilité et de paix dans le monde.

Moran a également exprimé la « gratitude » de son pays pour « la manière dont le Maroc s’active dans le monde » en quête de « consensus pour rassembler les peuples ».

Il a aussi appelé à renforcer les liens de coopération avec le Royaume afin « d’exporter le modèle de stabilité du Maroc au reste du monde, en particulier en Afrique ».

